Занятия отменили для столичных школьников первой смены 0-4 классов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане отменили занятия 29 января, для учащихся школ смены, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении образования города Нур-Султана: «29.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой отменяются».