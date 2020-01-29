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Занятия отменили для столичных школьников первой смены 0-4 классов
29 Января 2020 07:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане отменили занятия 29 января, для учащихся школ смены, передает МИА «Казинформ».
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Как сообщили в управлении образования города Нур-Султана: «29.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой отменяются».
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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