+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -1 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Занятия отменили для школьников первой смены и студентов колледжей столицы

28 Января 2020 07:03
Поделиться:
Занятия отменили для школьников первой смены и студентов колледжей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане отменили занятия на понедельник, 28 января, для учащихся школ первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Занятия отменили для учащихся школ и колледжей столицы
Занятия для учащихся 0-9 классов второй смены отменили в Нур-Султане Отменены занятия в школах  трех областей республики В столице отменены занятия в школах и для студентов 1-2 курсов колледжей

Как сообщили в управлении образования города Нур-Султана: «28.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
Поделиться:

Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив