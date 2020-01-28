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Занятия отменили для школьников первой смены и студентов колледжей столицы
28 Января 2020 07:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане отменили занятия на понедельник, 28 января, для учащихся школ первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеЗанятия для учащихся 0-9 классов второй смены отменили в Нур-Султане Отменены занятия в школах трех областей республики В столице отменены занятия в школах и для студентов 1-2 курсов колледжей
Как сообщили в управлении образования города Нур-Султана: «28.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются».
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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