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Занятия отменены в школах Шымкента
17 Ноября 2021 15:04
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Для учеников второй смены в школах Шымкента занятия отменены из-за плохих погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.
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«Температура воздуха в Шымкенте на данный момент -2 градуса, однако из-за ветра ощущается как -11. Ветер юго-западный, скорость 61 км/ч, видимость плохая» , - говорится в публикации.
Уже через неделю синоптики обещают заметное потепление. Температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла.
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