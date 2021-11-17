Занятия отменены в школах Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Для учеников второй смены в школах Шымкента занятия отменены из-за плохих погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

«Температура воздуха в Шымкенте на данный момент -2 градуса, однако из-за ветра ощущается как -11. Ветер юго-западный, скорость 61 км/ч, видимость плохая» , - говорится в публикации.

Уже через неделю синоптики обещают заметное потепление. Температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла.