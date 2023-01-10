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Занятия для всех школьников перевели на дистанционный формат в Атырауской области

10 Января 2023, 00:06
Занятия для всех школьников перевели на дистанционный формат в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области из-за сильного мороза занятия в школах для всех учащихся перевели на дистанционный формат, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

«Областное управление образования Атырауской области сообщает, что в связи с непогодой 10-11 января учащиеся 1-4 и 5-11 классов будут учиться дистанционно», - сообщили в пресс-службе акимата.

Ранее жителей Атырауской области предупредили о понижении температуры в регионе до -30 градусов. Сначала сообщалось о переводе на дистанционное обучение только учеников начальных классов, но позже принято решение о переводе на онлайн-обучение учащихся 5-11 классов.

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