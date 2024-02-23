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    12:16, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Занятия для учеников второй смены школ трех регионов пройдут онлайн

    занятия онлайн
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Занятия для учеников второй смены школ трех регионов пройдут онлайн, передает агентство Kazinform. 

    По информации управлений обраования, в области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся второй смены 1-9 классов одной школы, 1-4 классов трех школ Жарминского района, 1-4 классов всех школ города Семея, 1-11 классов всех школ Кокпектинского, Бескарагайского, Аксуатского, Аягозского района, города Курчатова переведены на дистанционный формат обучения. 

    Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

    В Кокшетау учащиеся 1-4 классов второй смены учатся дистанцинно.

    Зантия для учащихся второй смены районов ВКО проводятся в дистанционном формате. 

    В Усть-Каменогорске вторая смена учится в штатном формате.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Дети Регионы Образование Абайская область Безопасность школа Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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