Занятия для учеников второй смены школ трех регионов пройдут онлайн, передает агентство Kazinform.

По информации управлений обраования, в области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся второй смены 1-9 классов одной школы, 1-4 классов трех школ Жарминского района, 1-4 классов всех школ города Семея, 1-11 классов всех школ Кокпектинского, Бескарагайского, Аксуатского, Аягозского района, города Курчатова переведены на дистанционный формат обучения.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

В Кокшетау учащиеся 1-4 классов второй смены учатся дистанцинно.

Зантия для учащихся второй смены районов ВКО проводятся в дистанционном формате.

В Усть-Каменогорске вторая смена учится в штатном формате.