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    12:12, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Занятия для учеников второй смены пройдут онлайн в двух регионах РК

    занятия онлайн
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Занятия для учеников второй смены пройдут онлайн в двух регионах РК, передает агентство Kazinform. 

    По информации управления образования области Абай, из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся второй смены 1-11 классов всех школ Жарминского, Аксуатского, Аягузского, Бескарагайского, Кокпектинского, Бородулихинского района, города Курчатов, Семей переведены на дистанционный формат обучения.

    Все школы Абайского, Урджарского района учатся в штатном режиме.

    Как сообщили в отделе образования ВКО,  из-за сильного мороза занятия для учащихся второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.

    Теги:
    Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Образование Абайская область Безопасность школа
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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