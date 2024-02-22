Занятия для учеников второй смены пройдут онлайн в двух регионах РК, передает агентство Kazinform.

По информации управления образования области Абай, из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся второй смены 1-11 классов всех школ Жарминского, Аксуатского, Аягузского, Бескарагайского, Кокпектинского, Бородулихинского района, города Курчатов, Семей переведены на дистанционный формат обучения.

Все школы Абайского, Урджарского района учатся в штатном режиме.

Как сообщили в отделе образования ВКО, из-за сильного мороза занятия для учащихся второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.