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Занятия для учеников 0-4 классов в школах Астаны 23 декабря переводятся в онлайн-формат

22 Декабря 2022, 21:56
Занятия для учеников 0-4 классов в школах Астаны 23 декабря переводятся в онлайн-формат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погоды 23 декабря занятия для учащихся 0-4 классов первой смены в школах Астаны переводятся на дистанционный формат, передает МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий 23 декабря учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении столичного управления образования.


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