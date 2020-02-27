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Занятия для учащихся 0-9 классов первой смены отменили в столице

27 Февраля 2020 07:02
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Занятия для учащихся 0-9 классов первой смены отменили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятия для учащихся 0-9 классов первой смены отменили в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столицы.

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Управление образования города Нур-Султан сообщает, что 27 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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