Занятия для учащихся 0-4 классов первой смены отменили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отменили занятия в школах для учащихся 0-4 классов первой смены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичное управление образования.

«19.11.2019 года в связи с ухудшением погодных условий (ожидается сильный ветер и ухудшение видимости) занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются», - говорится в распространенном сообщении.