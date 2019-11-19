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Занятия для учащихся 0-4 классов первой смены отменили в Нур-Султане

19 Ноября 2019 07:38
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Занятия для учащихся 0-4 классов первой смены отменили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отменили занятия в школах для учащихся 0-4 классов первой смены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичное управление образования.

«19.11.2019 года в связи с ухудшением погодных условий (ожидается сильный ветер и ухудшение видимости) занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются», - говорится в распространенном сообщении.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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