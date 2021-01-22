09:58, 22 Январь 2021 | GMT +6
Занятия для учащихся 0-4 классов отменили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 22 января занятия для 0-4 классов отменили из-за мороза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соответствующее сообщение служба спасения распространила через приложение Darmen.
Столбик термометра в Петропавловске опустился до минус 26 градусов. Дети, посещающие дежурные классы, сегодня будут учиться в дистанционном формате.
По прогнозам синоптиков, морозы в регионе усилятся в субботу и воскресенье. Вероятно понижение температуры воздуха до минус 35 градусов.