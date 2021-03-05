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    07:43, 05 Март 2021 | GMT +6

    Занятия для столичных школьников и студентов колледжей перевели на дистанционный формат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятия в школах столицы для учащихся 0-11(12) классов ПЕРВОЙ смены, а также для студентов колледжей переведены на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Управления образования города Нур-Султан.

    «Управление образования города Нур-Султан сообщает: 05.03.2021 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов ПЕРВОЙ смены, а также для студентов колледжей 1-2 курсов переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, на большей части Казахстана по-прежнему сохраняется влияние Северо-Западного циклона – ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге и юго-востоке республики - сильные осадки. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, на севере республики порывы 23-28 м/с.


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