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Занятия для школьников и студентов колледжей отменили в Нур-Султане
23 Января 2020 07:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане отменили занятия для школьников первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей, передает МИА «Казинформ».
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«23.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются», - сообщили в управлении образования столицы.
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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