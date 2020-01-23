Занятия для школьников и студентов колледжей отменили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане отменили занятия для школьников первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей, передает МИА «Казинформ».

«23.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются», - сообщили в управлении образования столицы.