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Занятия для школьников 0-4 классов первой смены отменены в Нур-Султане

17 Января 2020 07:03
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Занятия для школьников 0-4 классов первой смены отменены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены столичных школ отменяются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города.

По информации ДЧС, сила ветра утром, 17 января, достигает 15 метров в секунду.

Казгидромет распространил ранее штормовое предупреждение о том, что в Нур-Султане 17 января ожидается снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы до 25 м/с.
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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Акимат, Погода,
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