Занятия для школьников 0-4 классов первой смены отменены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены столичных школ отменяются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города.

По информации ДЧС, сила ветра утром, 17 января, достигает 15 метров в секунду.