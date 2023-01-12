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Занятия для начальных классов переводятся на дистанционку в Караганде

12 Января 2023, 22:35
Занятия для начальных классов переводятся на дистанционку в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 января в связи с неблагоприятными погодными услоиями занятия для учащихся 0-4 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения. Учащиеся 5-11 классов обучаются в штатном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел образования города Караганды.

При этом родителям напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях, с учетом отдаленности школы, родители самостоятельно могут принять решение о посещении ребенком школы, предупредив о своем решении классного руководителя.


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