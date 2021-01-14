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Занятия детей младших классов отменили в Атырауской области из-за непогоды

14 Января 2021 15:59
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Занятия детей младших классов отменили в Атырауской области из-за непогоды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Занятия детей младших классов отменили из-за непогоды в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления образования Атырауской области, сегодня, 14 января, из-за неблагоприятных погодных условий в школах города и районов занятия для учащихся 0-4 классов во вторую смену переводятся в формат дистанционного обучения.

Ранее сообщалось, что с 12 января учащиеся старших классов из-за сложной эпидемиологической ситуации школу не посещают. Скорость штормового ветра в Атырауской области превысила 50 км в час.

Напомним, в Атырау спасатели с утра ликвидируют последствия штормового ветра.


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#Атырауская область   #Образование   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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