Занятия детей младших классов отменили в Атырауской области из-за непогоды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Занятия детей младших классов отменили из-за непогоды в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления образования Атырауской области, сегодня, 14 января, из-за неблагоприятных погодных условий в школах города и районов занятия для учащихся 0-4 классов во вторую смену переводятся в формат дистанционного обучения.

Ранее сообщалось, что с 12 января учащиеся старших классов из-за сложной эпидемиологической ситуации школу не посещают. Скорость штормового ветра в Атырауской области превысила 50 км в час.

Напомним, в Атырау спасатели с утра ликвидируют последствия штормового ветра.