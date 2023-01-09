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Заняться переработкой руды поручил аким костанайскому предприятию

9 Января 2023, 14:04
Заняться переработкой руды поручил аким костанайскому предприятию

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Ряд крупных предприятий горнодобывающей отрасли Костанайской области за год снизили темпы производства. С чем это связано и как решить вопрос, обсудили сегодня в ходе аппаратного совещания в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Назарбека Конкабаева, по итогам 2022 года промышленными предприятиями области ожидается производство продукции на сумму не менее 2,3 трлн тенге. Отмечается снижение производства в горнодобывающей отрасли.

«Так, на крупнейшем предприятии отрасли АО «ССГПО» по итогам прошедшего года наблюдается заметное снижение производства концентратов железоруд на 44,1%. Стоит отметить, что доля предприятия в структуре горнодобывающей промышленности составляла почти 70%, - сообщил он. —Имеются проблемы и на горнодобывающем предприятии Лисаковска ТОО «Оркен», которые связаны с уменьшением потребности в железорудном концентрате на «АрселлорМиттал». Причиной снижения спроса также является невысокие потребительские свойства концентрата из-за высокого содержания фосфора».

В горнодобывающей отрасли области работают еще 5 крупных предприятий - АО «Костанайские минералы», АО «Варваринское», АО «Алюминий Казахстана КБРУ», ТОО «Комаровские». Все они, по словам Н. Конкабаева, работают в стабильно режиме.

В целом предприятиями горнодобывающей отрасли произведено продукции на сумму 800 млрд тенге, что на 28% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Данную ситуацию прокомментировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов и предложил, к примеру, ССГПО не только заниматься экспортом руды, но и научиться ее перерабатывать.

«Мы видим, что с 2022 года у нас снижение производства железорудного концентрата 41,4% на ССНПО, где также произошло снижение и окатышей. Поэтому предприятию нужно принять все меры, для того, чтобы выровнять ситуацию, —отметил глава региона. — Вам нужно думать, как реализовать проект по переработке руды. Десятилетиями руду вывозим в соседние страны, сами не перерабатываем. Хотя железа не хватает в стране. Надо думать, как этот проект реализовать. Руководство ERG и ССГПО должны в ближайшее время представить видение развития данного проекта».

К. Аксакалов также поручил рассмотреть меры и предоставить пути решения проблемы со снижением объемов производства и на ТОО «Оркен» в Лисаковске, и уже в этом году не допускать снижения объемов производства.
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