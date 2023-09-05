Занимавшуюся сбытом кокаина ОПГ задержали в ходе спецоперации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кокаин изъяли в ходе полицейской спецоперации в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы при координации прокуратуры города пресечена противоправная деятельность преступной группы, участники которой длительное время занимались сбытом кокаина.

Криминальная деятельность фигурантов задокументирована. Добыты доказательства их причастности к тяжким и особо тяжким преступлениям. При задержании членов группы проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъят кокаин. Всего в полицию доставлено пять человек, двое из которых - основной организатор и активный участник преступной группы, водворены в изолятор временного содержания.

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