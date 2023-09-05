РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Занимавшуюся сбытом кокаина ОПГ задержали в ходе спецоперации в Алматы

    None
    Фото: polisia.kz
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кокаин изъяли в ходе полицейской спецоперации в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы при координации прокуратуры города пресечена противоправная деятельность преступной группы, участники которой длительное время занимались сбытом кокаина.

    Криминальная деятельность фигурантов задокументирована. Добыты доказательства их причастности к тяжким и особо тяжким преступлениям. При задержании членов группы проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъят кокаин. Всего в полицию доставлено пять человек, двое из которых - основной организатор и активный участник преступной группы, водворены в изолятор временного содержания.

    Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 297 УК РК. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


    Теги:
    Алматы Борьба с наркотиками Криминал МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    22:42, 21 Сентябрь 9202
    Разыскиваемого за убийство в Узбекистане преступника задержали в Астане
    02:00, 22 Сентябрь 2023
    Акмолинцы могут бесплатно отремонтировать жилье и обновить стрижку
    01:28, 22 Сентябрь 2023
    Школьный автобус с детьми застрял в Алматинской области: в акимате прокомментировали инцидент
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!