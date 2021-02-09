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    16:05, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Занимавшуюся кражей дорогих авто преступную группу задержали в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Организованная преступная группа по подозрению в краже дорогостоящих автомашин задержана в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Павлодарские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали группу по подозрению в краже дорогостоящих автомашин на территории Павлодарской и Карагандинских областей.

    «Преступная группа, в состав которой вошли трое жителей Карагандинской области, заранее выбирала автомобиль, планировала маршрут, действовала в основном в ночное время суток. Похищенные автомашины реализовывались путем изменения агрегатных данных (изменения вин-кодов), часть автомашин реализовывалась посредством авторазбора. Павлодарские оперативники нашли семь ранее похищенных автомашин: среди них машины марки «Toyota Аvensis», «Toyota Land Cruiser Prado 120», – рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

    В настоящее время задержанные подозреваются в 10 фактах. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Все подозреваемые арестованы.

    Кроме этого, за создание и участие в организованной преступной группе или преступной организации подозреваемым инкриминируются и статьи 262 часть 1, 262 часть 2 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Борьба с преступностью Карагандинская область Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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