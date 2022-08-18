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Занимавшихся закладкой наркотиков в особо крупном размере студентов задержали в Семее
18 Августа 2022 18:40

Занимавшихся закладкой наркотиков в особо крупном размере студентов задержали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В пригороде города Семея проведена спецоперация по задержанию наркосбытчиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативниками управления по противодействию наркопреступности​ департамента полиции Абайской области​ по подозрению в незаконном сбыте психотропных веществ задержаны​ трое​ студентов местных колледжей​ в возрасте 18 лет. Задержанные​ наркокурьеры получали заказы через Telegram-каналы и интернет по продаже​ психотропных веществ.​ Их работа заключалась в осуществлении​ «закладок» на территории города​ Семея.​

При проведении обысковых мероприятий у «продавцов» обнаружены и изъяты​ расфасованные полиэтиленовые свертки​ в количестве 34 штук. Изъятое вещество является​ синтетическим наркотиком,​ а именно «Альфа-PVP», общий вес которого составил более 13 грамм, что является особо крупным весом.

По факту сбыта проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия, направленные на детальное установление обстоятельств, проверку поступившей информации и показаний задержанных в целях пресечения каналов поставки наркотических средств на территорию​ Абайской области.

Все фигуранты​ водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Семея. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.​


«Обращаемся к родителям, ввиду того, что школьники и студенческая молодежь находятся на летних каникулах, необходимо быть внимательными к тому, как дети проводят свободное время и с кем общаются. Призываем граждан быть бдительными.​ Не принимать предложения о работе администратором сайта, курьера без проверки характера работы. Помните, что «наниматели» зачастую привлекают будущих работников высоким заработком и возможностью в любой момент выйти из выгодного бизнеса. Однако именно закладчики​ и наркокурьеры задерживаются полицией​ и приговариваются судом к длительным годам лишения свободы», – сообщили в полиции.


Фото: polisia.kz


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