20 Мая 2022 11:35

Занимавшихся майнингом на «Astana HUB» компании могут лишить статуса участников технопарка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В случае нарушений условий к участникам технопарка применяют общеустановленный порядок налогообложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на основании аудиторского отчета Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и запроса Антикоррупционной службы по Нур-Султану от 26 апреля 2022 года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проводится проверка обоснованности участия указанных юридических лиц в технопарке и их деятельности, по итогам которой будут приняты соответствующие меры реагирования в отношении должностных лиц Национального холдинга «Зерде» и руководства IT-технопарка, а также по возврату незаконно полученных преференций от государства», - сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4-3 статьи 293 Налогового кодекса, в случае нарушений условий к участникам технопарка применяют общеустановленный порядок налогообложения с даты регистрации в международном технологическом парке «Astana HUB».

«При выявлении нарушений указанными компаниями налогового режима и требований к деятельности участников технопарка, налоговыми органами будут приняты необходимые меры по взысканию налоговой задолженности в полном объеме. В свою очередь, технопарком будут приняты меры по лишению статуса участников организаций, допустивших нарушения имеющихся ограничений», - добавил Р. Скляр.

Как сообщалось ранее, руководитель отдела государственного управления и социальной сферы Счетного комитета РК Акылбай Ибраев проинформировал об итогах аудита организаций, подведомственных Министерству цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК. По его словам, в результате аудита в «Astana HUB» выявлены компании, которые нелегально занимаются майнингом.