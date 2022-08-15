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Занимавшихся изготовлением оружия участников преступной группировки осудили в Жанаозене
15 Августа 2022 18:51

Занимавшихся изготовлением оружия участников преступной группировки осудили в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В городе Жанаозене состоялся судебный процесс в отношении преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Решением Жанаозенского районного суда жители региона «Б» и «Н» осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно.

В марте 2022 года департаментом КНБ по Мангистауской области в городе Жанаозене проведена спецоперация по ликвидации подпольного цеха по изготовлению вооружения. Злоумышленники действовали под видом работников СТО, на самом же деле на заказ переделывали охолощенное оружие под боевое. Криминальный бизнес стремительно набирал обороты. В социальных сетях формировалась разветвленная клиентская база.

Своевременно принятыми КНБ мерами преступные планы и намерения были пресечены. У злоумышленников изъято 4 боевых автомата «Калашникова», самозарядный карабин «Симонова» и 48 боеприпасов.



Фото: t.me/KNB_kz

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