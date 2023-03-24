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Занимавшегося сбытом наркотиков задержали в Шымкенте

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2023, 23:00
Занимавшегося сбытом наркотиков задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину с наркотическими средствами в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

«В ходе проверки в кармане у мужчины обнаружено 25 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Кроме того, в съемной квартире у задержанного обнаружены и изъяты также упакованные в полиэтиленовые пакеты наркотические средства. Согласно заключению экспертизы, изъятое является гашишем весом 368 грамм. По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в полиции.


Борьба с преступностью   Шымкент   Борьба с наркотиками  
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