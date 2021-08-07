Занимавшегося ловлей сурков на петли браконьера задержали в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Занимавшегося ловлей сурков на петли «тихого» браконьера из Бурабайского района задержали в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 4 августа сотрудники подразделений криминальной полиции во время проведения рейда за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории задержали 46-летнего жителя Бурабайского района, ранее судимого по ч.1 ст.188 УК РК.

«Браконьер, находясь на отгоне в пяти километрах от села Карабаур, занимался незаконной охотой, а именно - ловлей сурков на самодельные металлические петли. У злоумышленника изъято семь металлических петель, являющихся запрещенными охотничьими снастями, и три шкуры сурка», - отметили в ведомстве.

По факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 337 УК РК «Незаконная охота». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Действия «тихих» браконьеров не менее опасны, чем деяния нелегальных стрелков. Браконьеры стараются не привлекать к себе излишнего внимания и выходят на охоту без огнестрельного оружия. А пойманное на металлические петли животное умирает от удушья мучительной смертью. В случае обрыва петли животное продолжает носить врезавшуюся проволоку на своей шее, что приводит, как правило, к нагноению и гибели от сепсиса», - пояснили в полиции.

Всего за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» полицейскими выявлено 42 факта нарушения правил рыболовства, 87 нарушений правил охоты, составлено пять административных протоколов за незаконную порубку лесонасаждений.