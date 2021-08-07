+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Занимавшегося ловлей сурков на петли браконьера задержали в Бурабае

7 Августа 2021 19:14
Поделиться:
Занимавшегося ловлей сурков на петли браконьера задержали в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Занимавшегося ловлей сурков на петли «тихого» браконьера из Бурабайского района задержали в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Жамбылские полицейские стали донорами иммунной плазмы для больных COVID-19
Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте Свыше 100 единиц оружия изъяли полицейские Актюбинской области Пять единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Нур-Султана

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 4 августа сотрудники подразделений криминальной полиции во время проведения рейда за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории задержали 46-летнего жителя Бурабайского района, ранее судимого по ч.1 ст.188 УК РК.

«Браконьер, находясь на отгоне в пяти километрах от села Карабаур, занимался незаконной охотой, а именно - ловлей сурков на самодельные металлические петли. У злоумышленника изъято семь металлических петель, являющихся запрещенными охотничьими снастями, и три шкуры сурка», - отметили в ведомстве.

По факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 337 УК РК «Незаконная охота». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Действия «тихих» браконьеров не менее опасны, чем деяния нелегальных стрелков. Браконьеры стараются не привлекать к себе излишнего внимания и выходят на охоту без огнестрельного оружия. А пойманное на металлические петли животное умирает от удушья мучительной смертью. В случае обрыва петли животное продолжает носить врезавшуюся проволоку на своей шее, что приводит, как правило, к нагноению и гибели от сепсиса», - пояснили в полиции.

Всего за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» полицейскими выявлено 42 факта нарушения правил рыболовства, 87 нарушений правил охоты, составлено пять административных протоколов за незаконную порубку лесонасаждений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Жамбылские полицейские стали донорами иммунной плазмы для больных COVID-19
Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
Свыше 100 единиц оружия изъяли полицейские Актюбинской области
Пять единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Нур-Султана
Популярное
1 Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области
2 Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
3 Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии
4 График работы ТРЦ разъяснили в комитете санэпидконтроля РК
5 Пять единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Нур-Султана
6 Алматинские школьники смогут учиться в очном режиме
Читайте также
Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
Пять единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Нур-Султана
Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области
Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии
График работы ТРЦ разъяснили в комитете санэпидконтроля РК
Пять единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Нур-Султана
Алматинские школьники смогут учиться в очном режиме
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив