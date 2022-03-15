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    15:49, 15 Март 2022 | GMT +6

    Зангар Нурланулы упрочил лидерство в чемпионской гонке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организация Tennis Europe (TE) опубликовала обновленный рейтинг к Junior Masters, который пройдет осенью 2022 года в Монте-Карло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Среди игроков до 14 лет продолжает лидировать Зангар Нурланулы. Казахстанец благодаря успешному выступлению на престижных европейских турнирах набрал 505 очков и увеличил отрыв от ближайших преследователей: Микаэля Аванесяна (Армения), Ивана Иванова (Болгария) и Ленни Петит (Франция).

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