Зангар Нурланулы упрочил лидерство в чемпионской гонке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организация Tennis Europe (TE) опубликовала обновленный рейтинг к Junior Masters, который пройдет осенью 2022 года в Монте-Карло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Среди игроков до 14 лет продолжает лидировать Зангар Нурланулы. Казахстанец благодаря успешному выступлению на престижных европейских турнирах набрал 505 очков и увеличил отрыв от ближайших преследователей: Микаэля Аванесяна (Армения), Ивана Иванова (Болгария) и Ленни Петит (Франция).