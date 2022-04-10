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    13:38, 10 Апрель 2022 | GMT +6

    Зангар Нурланулы стал финалистом супертурнира в Португалии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Майа в Португалии завершился традиционный международный турнир юниорской серии Tennis Europe. Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы прошел в квалификацию юниорского чемпионата мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе Федерации тенниса РК, первая ракетка Казахстана, лидер чемпионской гонки европейского рейтинга Зангар Нурланулы в дуэте с Зиго Шешко из Словении в финале парного разряда в захватывающем трехчасовом матче уступил немцам Диего Паломеро/Нильс Макдонольд со счетом 6:1, 5:7, 5:10

    Для 13-летнего уроженца города Алматы это был шестой финал в парном разряде, три из которых он выиграл. В одиночке на счету у Зангара пять трофеев.

    Теперь восходящей звезде казахстанского тенниса 18 апреля предстоит выезд в Индию, где он в составе сборной страны сыграет в квалификации юниорского чемпионата мира.


    Напомним, организация Tennis Europe опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года в Монте-Карло. Среди игроков до 14 лет юная звезда казахстанского тенниса продолжает занимать первое место. В активе Зангара Нурланулы 505 очков.

    Теги:
    Португалия Спорт Теннис
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