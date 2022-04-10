Зангар Нурланулы стал финалистом супертурнира в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Майа в Португалии завершился традиционный международный турнир юниорской серии Tennis Europe. Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы прошел в квалификацию юниорского чемпионата мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе Федерации тенниса РК, первая ракетка Казахстана, лидер чемпионской гонки европейского рейтинга Зангар Нурланулы в дуэте с Зиго Шешко из Словении в финале парного разряда в захватывающем трехчасовом матче уступил немцам Диего Паломеро/Нильс Макдонольд со счетом 6:1, 5:7, 5:10

Для 13-летнего уроженца города Алматы это был шестой финал в парном разряде, три из которых он выиграл. В одиночке на счету у Зангара пять трофеев.

Теперь восходящей звезде казахстанского тенниса 18 апреля предстоит выезд в Индию, где он в составе сборной страны сыграет в квалификации юниорского чемпионата мира.

Напомним, организация Tennis Europe опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года в Монте-Карло. Среди игроков до 14 лет юная звезда казахстанского тенниса продолжает занимать первое место. В активе Зангара Нурланулы 505 очков.