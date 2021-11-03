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Занесенный в книгу рекордов Гиннесса спектакль покажут в столице

3 Ноября 2021 01:00
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Занесенный в книгу рекордов Гиннесса спектакль покажут в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный академический центральный театр кукол им. С. Образцова представляет в Нур-Султане несколько постановок в рамках фестиваля ТеатрALL, приуроченного к 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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2 ноября жителям и гостям столицы артисты театра кукол им.С.Образцова показали сказку «Турандот» в авторской версии заслуженного деятеля искусств России, лауреата Национальной театральной Премии «Золотая маска», режиссера Бориса Константинова.

В спектакле сталкиваются два мира – классический Китай и романтичная Венеция, на сцене развернулась история любви жестокосердной красавицы Турандот и принца Калафа. Зрители увидели огромную Луну, венецианские мосты, чёрную гладь воды, гондолы, веера, колокольчики. Словом – атмосфера точно не дала заскучать и не оставила никого равнодушным.

«Спектакль «Турандот» – это сказка для взрослых. Это о принцессе, которая отрубала головы глупым мужчинам, но нашелся один аксакал, который исправит всю ситуацию, и она станет его женой», - рассказал главный режиссер Государственного академического центрального театра кукол им. С. Образцова Борис Константинов.

Российский театр также представил сказку Ганса Христиана Андерсена «Снеговик». Это повесть о запретной любви снеговика и печки. Отметившие гостеприимство Казахстана гости из России надеются в будущем снова вернуться в Нур-Султан.

«В Нур-Султане нас тепло встретили. У меня ощущение, что мы дома. Сегодня режиссером и драматургом стала природа. На улице идет снег и на сцене тоже идет снег и есть снеговик. Город прекрасный. Люди живые, чуткие. У нас останется желание с удовольствием вернуться», - поделился Борис Константинов.

К слову вход на спектакль для учащихся столичных школ из социально уязвимых слоев населения был бесплатный.

3 ноября театр из России представит комическое кукольное ревю «Необыкновенный концерт». Куклы будут пародировать певцов, танцоров, музыкантов, цирковых дрессировщиков, фокусников и артистов других жанров.

Стоит отметить, спектакль является рекордсменом по количеству гастролей и показов и занесен в книгу рекордов Гиннесса. Его посмотрело самое большое число зрителей в мире. Ведёт «Необыкновенный концерт» кукольный конферансье – Эдуард Апломбов. Он обладает даром мгновенно вызывать улыбку зрителей.

Напомним, театральный фестиваль ТеатрALL приурочен к 30-летию Независимости Казахстана. Кроме спектаклей были организованы выставки изобразительного искусства, мастер-классы по актерскому мастерству, конференции и т.д.

В целях обеспечения безопасности здоровья гостей и участников вход на мероприятия осуществляется посредством приложения Ashyq.


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#Нур-Султан   #Культура   #30 лет Независимости  
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