Занесенных в Красную книгу джейранов подстрелили браконьеры в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Четверых жителей Байзакского района задержали в Жамбылской области за незаконный отстрел животных, занесенных в Красную книгу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области, ночью 6 октября четверо жителей в песчанике «Нартай» на территории Байзакского района незаконно отстрелили двух джейранов.

«В автомашине марки «Тойота», на которой передвигались браконьеры, сотрудники полиции обнаружили туши животных. Джейраны были убиты из зарегистрированного двухствольного охотничьего ружья, однако у охотников не имелось аншлаговских билетов и пропусков на аншлаг», - пояснили в ведомстве.

«По данному факту в Байзакском РОП начато досудебное расследование по ст. 337 ч. 1 УК РК (незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных). Сейчас проводятся доследственные мероприятия. Судом принимается решение - либо лишение свободы, либо до трех МРП штрафы», - пояснил заместитель начальника управления МПС департамента полиции Жамбылской области Мурат Байсеркенов,.

Виновные задержаны, они получили ограничение свободы в виде подписки о невыезде. Охотничье ружье изъято, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

«Джейран – это небольшое, до 75 сантиметров, парнокопытное животное, широко распространенное на территории многих стран, - рассказал жамбылский эколог Ренат Сабиров. - Обитает в пустынных и полупустынных местностях азиатского региона и Кавказа. На территории Жамбылской области джейраны широко встречаются в Андасайском государственном природном заказнике, находящемся в Шуском и Мойынкумском районах. Джейран много веков являлся объектом охоты из-за вкусного мяса. В результате массовой добычи популяция сократилась до критических цифр. Сегодня любая охота на это животное запрещена. Джейран внесен в Красную книгу как вымирающий вид. Чтобы не допустить его исчезновения с лица Земли, крайне важно создать все условия для жизни и размножения, а также исключить добычу джейрана человеком».

По данным правоохранительных органов, с начала года в жамбылском регионе это второй факт незаконной охоты.