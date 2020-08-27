Занесенные в Красную книгу лотосы обнаружили у туристов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Занесенные в Красную книгу цветы лотоса нашли у туристов в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 23 по 30 августа текущего года в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Таза Қазақстан». Его цель - выявление и пресечение экологических правонарушений. В рамках мероприятия Курмангазинским отделом полиции совместно с районной инспекцией лесного хозяйства и животного мира были проведены рейдовые мероприятия. Во время рейда на реке Кигач, в районе участка Серезез, была остановлена лодка «Бударка» с мотором марки «Ямаха», которой управлял житель Приморского сельского округа Курмангазинского района.

В лодке было шесть пассажиров. У них полицейские обнаружили 8 цветков лотоса, занесенного в Красную книгу Казахстана. Пассажиры призналась, что приехала на экскурсию в Курмангазинский район из Атырау специально, чтобы полюбоваться на цветущий лотос. Нарушители будут наказаны»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Отметим, лотос растёт в Казахстане только на реках Кигач и Шора в Курмангазинском районе Атырауской области на площади 5 тысяч гектаров.