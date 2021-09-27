Замыкание кабеля произошло в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Замыкание кабеля произошло в терминале Международного аэропорта города Нур-Султана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня произошло замыкание кабеля обогревания ливневой трубы на восьмом гейте вылета международного терминала в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Дым пробрался с гейта на терминал. В это время на гейте пассажиров не было», - рассказал пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

«Соответствующие службы среагировали оперативно. Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме. Задержек рейсов не было», - добавил Анвар Шалекенов.



