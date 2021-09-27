РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:14, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Замыкание кабеля произошло в аэропорту Нур-Султана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Замыкание кабеля произошло в терминале Международного аэропорта города Нур-Султана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня произошло замыкание кабеля обогревания ливневой трубы на восьмом гейте вылета международного терминала в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Дым пробрался с гейта на терминал. В это время на гейте пассажиров не было», - рассказал пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

    «Соответствующие службы среагировали оперативно. Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме. Задержек рейсов не было», - добавил Анвар Шалекенов.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Главная Происшествия
    Сейчас читают
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!