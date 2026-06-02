За мусор на улицах астанчане заплатили 446 млн тенге штрафов

Более 13 тысяч человек привлечены к административной ответственности за выброс мусора в общественных местах. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Медет Жалпыбаев, передает корреспондент Kazinform.

Он привел статистику за 2025 год по штрафам, наложенным на граждан за загрязнение общественных мест, нарушение правил благоустройства города, а также за выброс мусора на проезжую часть из окон автомобилей.

— По статье 434-2 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП РК) (Загрязнение мест общего пользования) выявлено 13 276 правонарушителей, которым назначены штрафы на общую сумму более 446 миллионов тенге. По статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов) выявлено 31 952 правонарушителя, сумма наложенных штрафов составила около 53 миллионов 590 тысяч тенге. По статье 344 КоАП РК (Создание стихийных свалок с использованием транспортного средства) выявлено 43 правонарушителя, которым назначены штрафы на сумму около 11 миллионов тенге, — сообщил специалист в ответе на наш официальный запрос.

Кроме того, он поделился данными за период с 1 января 2026 года по настоящее время.

— Согласно информации, предоставленной Департаментом полиции города Астаны, по статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) выявлено 323 правонарушителя, сумма наложенных штрафов составила 7 миллионов 300 тысяч тенге. По статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов) выявлено 18 000 правонарушителей, сумма наложенных штрафов составила 35 миллионов тенге. По статье 344 КоАП РК (Создание стихийных свалок с использованием транспортного средства) выявлено 22 правонарушителя, которым назначены штрафы на сумму около 4,7 миллиона тенге, — сказал Медет Жалпыбаев.

В апреле Kazinform сообщал о начале строительства в Астане нового мусоросжигательного завода с выработкой электроэнергии.