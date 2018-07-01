Замруководителя управления здравоохранения Мангистау привлекли к ответственности

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Чиновник нарушил правила Этического кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области (ДАДГСПК), пишет lada.kz.

Совет по этике внес предложение по применению дисциплинарного наказания «о неполном соответствии занимаемой должности» к заместителю руководителя областного управления здравоохранения Мангистауской области.

«В ходе служебной проверки установлено, что заместитель управления самовольно, без разрешения руководителя, два дня отсутствовала на рабочем месте. Она оставила на имя руководителя заявление без личной подписи, где просит предоставить ей двухдневный неоплачиваемый отпуск за счет неиспользованных дней трудового отпуска. Чиновник утверждает, что получила устное согласие руководителя», - сообщили в пресс-службе ведомства.



Однако сам руководитель управления здравоохранения не подтвердил слова подчиненной.



«Отсутствие на рабочем месте, не удостоверившись в результате рассмотрения заявления государственного служащего, указывает на нарушение подпункта 11 пункта 5 Этического кодекса, где указано неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время», - отметили в пресс-службе ДАДГСПК.

Фото пресс-службы ДАДГСПК