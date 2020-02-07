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Замруководителя департамента труда и соцзащиты Мангистауской области подозревают в коррупции

7 Февраля 2020 09:20
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Замруководителя департамента труда и соцзащиты Мангистауской области подозревают в коррупции

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности.

Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и с получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке.


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Ключевые слова: Коррупция, Мангистауская область,
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