Новости
Замруководителя департамента труда и соцзащиты Мангистауской области подозревают в коррупции
7 Февраля 2020 09:20
Поделиться:
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Новости по темеОпределен список госорганов, в которые можно сообщать о фактах коррупции Ответственных работников квазигоссектора РК отнесут к субъектам коррупции Двух руководителей акимата ВКО подозревают в получении взятки в 35 млн тенге
Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности.
Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и с получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке.
Ключевые слова: Коррупция, Мангистауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Определен список госорганов, в которые можно сообщать о фактах коррупции
- Ответственных работников квазигоссектора РК отнесут к субъектам коррупции
- Госслужащим РК могут запретить получение подарков и совместную работу с родственниками
- Десять человек пострадали от укусов скорпионов в Мангистауской области
- За коррупцию в энергетике и ЖКХ в 2019 году осуждено 20 должностных лиц
- Двух руководителей акимата ВКО подозревают в получении взятки в 35 млн тенге
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047