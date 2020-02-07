Замруководителя департамента труда и соцзащиты Мангистауской области подозревают в коррупции

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности.

Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и с получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке.