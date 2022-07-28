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Замруководителя департамента экологии Кызылординской области осужден на 10 лет
28 Июля 2022 18:35

Замруководителя департамента экологии Кызылординской области осужден на 10 лет

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда города Шымкента к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, осужден заместитель руководителя департамента экологии по Кызылординской области Б. Тлегенов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Он признан виновным в завладении обманным путем 100 млн тенге, принадлежавших руководителям ТОО.

Также Тлегенов подстрекал руководителей ТОО к даче взятки якобы должностным лицам прокуратуры, департаментов госдоходов и экономических расследований Кызылординской области за прекращение дела о нарушениях экологического законодательства в отношении ТОО и отзыв уведомления органов государственных доходов.

Приговор не вступил в законную силу.


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