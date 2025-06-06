Зампредседателя правления Фонда соцмедстрахования подозревают в хищении более 400 млн тенге

В июне текущего года раскрыта коррупционная схема с участием высокопоставленных должностных лиц центрального органа и его филиала по Восточно-Казахстанской области.

Так, изобличен заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования». Он подозревается в системном хищении средств Фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.

Хищение совершалось путём внесения медицинской организацией в информационную систему «Damumed» заведомо фиктивных сведений об оказанных жителям г.Усть-Каменогорск услугах в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Фактически медицинские услуги не оказывались, выявлено более тридцати тысяч «приписок».

Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств Фонда, в том числе путём приобретения дорогостоящего имущества.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Следствие продолжается, проверяется причастность чиновника и других лиц к иным преступным эпизодам.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.