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    18:07, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Зампредседателя правления Фонда соцмедстрахования подозревают в хищении более 400 млн тенге

    Система здравоохранения остаётся одной из наиболее уязвимых к коррупционным рискам и находится в зоне особого общественного внимания. За последние три года в этой сфере зарегистрировано 134 уголовных правонарушений, по которым осуждены 57 лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

    хищения, тенге
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В июне текущего года раскрыта коррупционная схема с участием высокопоставленных должностных лиц центрального органа и его филиала по Восточно-Казахстанской области.

    Так, изобличен заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования». Он подозревается в системном хищении средств Фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.

    Хищение совершалось путём внесения медицинской организацией в информационную систему «Damumed» заведомо фиктивных сведений об оказанных жителям г.Усть-Каменогорск услугах в рамках обязательного социального медицинского страхования.

    Фактически медицинские услуги не оказывались, выявлено более тридцати тысяч «приписок». 

    Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств Фонда, в том числе путём приобретения дорогостоящего имущества. 

    С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

    Следствие продолжается, проверяется причастность чиновника и других лиц к иным преступным эпизодам. 

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. 

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Коррупция Хищение Медстрахование Антикор
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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