Зампредседателя правления Фонда соцмедстрахования подозревают в хищении более 400 млн тенге
Система здравоохранения остаётся одной из наиболее уязвимых к коррупционным рискам и находится в зоне особого общественного внимания. За последние три года в этой сфере зарегистрировано 134 уголовных правонарушений, по которым осуждены 57 лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.
В июне текущего года раскрыта коррупционная схема с участием высокопоставленных должностных лиц центрального органа и его филиала по Восточно-Казахстанской области.
Так, изобличен заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования». Он подозревается в системном хищении средств Фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.
Хищение совершалось путём внесения медицинской организацией в информационную систему «Damumed» заведомо фиктивных сведений об оказанных жителям г.Усть-Каменогорск услугах в рамках обязательного социального медицинского страхования.
Фактически медицинские услуги не оказывались, выявлено более тридцати тысяч «приписок».
Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств Фонда, в том числе путём приобретения дорогостоящего имущества.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу.
Следствие продолжается, проверяется причастность чиновника и других лиц к иным преступным эпизодам.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.