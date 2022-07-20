20 Июля 2022 18:39

Зампреда Комитета лесного хозяйства и животного мира предлагают наказать – АДГС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 июля текущего года в Агентстве по делам государственной службы состоялось очередное заседание Комиссии по этике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

На повестке дня рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по факту оказания неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений.

По итогам рассмотрения дисциплинарного дела Комиссией по этике рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».

Также заслушаны итоги деятельности дисциплинарной комиссии Министерства здравоохранения РК и Уполномоченного по этике Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В завершение заседания членами Комиссии выработаны рекомендации руководству министерств о необходимости усиления разъяснительной и профилактической работы среди государственных служащих, обеспечении законности при рассмотрении дисциплинарной ответственности и соблюдения прав государственных служащих.

Комиссия по этике является коллегиальным органом Агентства, который осуществляет рассмотрение дисциплинарных дел и выработку предложений по привлечению к дисциплинарной ответственности административных государственных служащих, а также выработку мер, направленных на профилактику нарушений норм служебной этики.