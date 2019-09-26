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Заморозки сохранятся на востоке и севере Казахстана

26 Сентября 2019 16:00
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Заморозки сохранятся на востоке и севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в двух областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ночью 27-28 сентября в Северо-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью 27-28 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Днем 28 сентября ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Ночью 27 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Усть-Каменогорске ночью 27 сентября на почве ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Семее ночью 27 сентября на почве ожидаются заморозки 1-3 градуса.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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