Заморозки сохранятся на востоке и севере Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в двух областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Ночью 27-28 сентября в Северо-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 м/с.
В Петропавловске ночью 27-28 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Днем 28 сентября ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ночью 27 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.
В Усть-Каменогорске ночью 27 сентября на почве ожидаются заморозки 1-3 градуса.
В Семее ночью 27 сентября на почве ожидаются заморозки 1-3 градуса.
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