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    00:27, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Заморозки прогнозируют в двух регионах Казахстана

    Заморозки
    Фото: freepik.com

    Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет»

    По прогнозу синоптиков, лишь на западе страны под влиянием антициклона — погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на северо-западе, в центре — туман.

    На севере Актюбинской области сохранятся, на северо-западе Костанайской области ожидаются ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.

    В областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай - чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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