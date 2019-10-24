Заморозки ожидаются в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25-27 октября в Жамбылской области местами ожидаются заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Ночью 25-27 октября в Жамбылской области местами ожидаются заморозки до -3 градуса. Местами ожидается туман», - говорится в сообщении.

Вероятность шторма 85-90 %