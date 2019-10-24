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Заморозки ожидаются в Жамбылской области
24 Октября 2019 10:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25-27 октября в Жамбылской области местами ожидаются заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«Ночью 25-27 октября в Жамбылской области местами ожидаются заморозки до -3 градуса. Местами ожидается туман», - говорится в сообщении.
Вероятность шторма 85-90 %
Ключевые слова: Жамбылская область, Погода,
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