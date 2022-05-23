18:58
23 Мая 2022 17:36
Заморозки ожидаются в Восточном Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются 24 мая в Восточном Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
«24 мая на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», - сообщили синоптики.
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