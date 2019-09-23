Заморозки ожидаются в трёх областях страны 23 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидаются шквал, ночью на северо-западе туман. Местами по республике ожидаются усиление ветра с пыльной бурей, возможно выпадение града. Об этом передает МИА «Казинформ».

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области возможен град.

В Костанайской, Акмолинской областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами ожидается гроза, в Костанайской области местами – туман, возможен град.

В Атырауской области местами ожидается гроза, возможен град, ветер ночью местами 17-22, днем 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанкой областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-23 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами – гроза, в Актюбинской области днем местами – пыльная буря.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, ночью местами – гроза.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, ночью в Кызылординской областях местами – гроза, шквал, в Жамбылской области местами возможен град.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, ночью и утром местами – гроза, шквал. В Алматинской области утром и днем местами – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.