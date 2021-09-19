Заморозки ожидаются в столице Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане ожидаются заморзки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ДЧС города.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что, по данным РГП «Казгидромет» ночью 20 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса», - говорится в сообщении.

По данным «Казгидромета», 20 сентября в северной половине Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Ночью на западе и востоке области также ожидаются заморозки 3 градуса.

