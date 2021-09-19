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    16:13, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в столице Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане ожидаются заморзки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ДЧС города.

    «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что, по данным РГП «Казгидромет» ночью 20 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса», - говорится в сообщении.

    По данным «Казгидромета», 20 сентября в северной половине Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Ночью на западе и востоке области также ожидаются заморозки 3 градуса.


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