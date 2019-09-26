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Заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана 27 сентября

26 Сентября 2019 20:42
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Заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана 27 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки до 5 градусов ожидаются в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ночью 27-28 сентября в Акмолинской области местами сохраняются заморозки до 5 градусов. Днем 27, сутки 28 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау ночью 27-28 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Актобе ночью 27 сентября местами сохраняются заморозки 3 градуса. Ночь и утром местами туман.

В Атырауской области ночью 27 сентября местами сохраняются заморозки 2 градусов мороза.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Актюбинская область, Атырауская область, Погода,
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