РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:23, 03 Май 2021 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в Нур-Султане и ряде областей Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане ночью 4 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются местами заморозки 3 градуса, туман. Ветер юго-западный днем местами порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    4 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

    Днем в Акмолинской области ожидается восточный, юго-восточный ветер местами 15-20 м/с. Ночью ожидаются местами заморозки 3 градуса. В Кокшетау ночью 4 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    Ночью в Павлодарской области сохраняется местами ветер северный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью сохраняется ветер северный порывы 15-20 м/с.

    Днем 4 – сутки 5 мая в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. Ночью 4 мая местами сохраняются заморозки 2 градуса. В Жезказгане 4 мая ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15 м/с.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Астана Карагандинская область Главная Павлодарская область Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!