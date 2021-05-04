Заморозки ожидаются в Нур-Султане и ряде областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане ночью 4 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются местами заморозки 3 градуса, туман. Ветер юго-западный днем местами порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

4 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Акмолинской области ожидается восточный, юго-восточный ветер местами 15-20 м/с. Ночью ожидаются местами заморозки 3 градуса. В Кокшетау ночью 4 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью в Павлодарской области сохраняется местами ветер северный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью сохраняется ветер северный порывы 15-20 м/с.

Днем 4 – сутки 5 мая в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. Ночью 4 мая местами сохраняются заморозки 2 градуса. В Жезказгане 4 мая ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15 м/с.