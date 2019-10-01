Заморозки ожидаются в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 2 октября, 3-4 октября в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, ночью 3 октября местами на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90%», - сообщили синоптики.