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Заморозки ожидаются в Кызылординской области

1 Октября 2019 18:21
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Заморозки ожидаются в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Днем 2 октября, 3-4 октября в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, ночью 3 октября местами на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90%», - сообщили синоптики.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
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