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Заморозки ожидаются в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Июня 2023, 00:03
Заморозки ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 июня по-прежнему практически вся территория РК будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняются дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юго-западе и на юге республики – погода без осадков. На большей части республики сохраняется усиление ветра, град, на юго-западе – шквал, пыльная буря, ночью и утром в Северо-Казахстанской области – туман.

На северо-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

В Туркестанской, Мангистауской, в области Абай, в южной половине Костанайской, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Кызылординской, на юге, в центре Карагандинской, на юге области Улытау, на западе, в центре Павлодарской, на севере, востоке Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу, на юге, в центре Алматинской, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе, юге и юго-востоке Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.


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