Заморозки ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 30 сентября - 2 октября 2023 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации синоптиков, в ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть республики дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха. В горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки, 1 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. И только на западе республики сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном. На большей части страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Температура воздуха в северной половине республики ночью 0-8, днем 10-23 тепла, на юге, юго-востоке страны 5-15, днем 18-25 тепла. Ночью на северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 3 градусов.