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    15:29, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в Казахстане

    Заморозки ожидаются в Казахстане
    Фото: pixabay.com.

    Прогноз погоды по Казахстану на 30 сентября - 2 октября 2023 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации синоптиков, в ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть республики дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха. В горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки, 1 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. И только на западе республики сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном. На большей части страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

    Температура воздуха в северной половине республики ночью 0-8, днем 10-23 тепла, на юге, юго-востоке страны 5-15, днем 18-25 тепла. Ночью на северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 3 градусов.

     

    Теги:
    Погода
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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