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    00:03, 24 Май 2024 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в Казахстане 24 мая

    заморозки
    Фото: pixabay.com

    На большей части Казахстана 24 мая под влиянием атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, на севере – сильные осадки (дождь, снег), на северо-западе, юге – сильные дожди, на севере, северо-западе, юге, востоке республики ожидается выпадение града. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике ожидается порывистый ветер, на юго-западе, востоке, севере, в центре - туман.

    Ночью на севере Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    На юге Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется, на востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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