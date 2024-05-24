Заморозки ожидаются в Казахстане 24 мая

На большей части Казахстана 24 мая под влиянием атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, на севере – сильные осадки (дождь, снег), на северо-западе, юге – сильные дожди, на севере, северо-западе, юге, востоке республики ожидается выпадение града. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидается порывистый ветер, на юго-западе, востоке, севере, в центре - туман.

Ночью на севере Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На юге Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется, на востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.