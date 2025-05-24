Заморозки ожидаются в Казахстане 24 – 26 мая

- Жаркое лето никак не придет в северные регионы Казахстана. Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах, и существенное понижение температуры воздуха в северных, - пояснили синоптики.