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    18:06, 23 Май 2025 | GMT +5

    Заморозки ожидаются в Казахстане 24 – 26 мая

    Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 мая 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

    Грозы и заморозки: в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
    Фото: freepik.com

    - Жаркое лето никак не придет в северные регионы Казахстана. Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах, и существенное понижение температуры воздуха в северных, - пояснили синоптики.

    25 мая в Западно-Казахстанской области, 25 мая в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 26 мая в Павлодарской области в ночные часы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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