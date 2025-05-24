18:06, 23 Май 2025 | GMT +5
Заморозки ожидаются в Казахстане 24 – 26 мая
Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 мая 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.
- Жаркое лето никак не придет в северные регионы Казахстана. Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах, и существенное понижение температуры воздуха в северных, - пояснили синоптики.
25 мая в Западно-Казахстанской области, 25 мая в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 26 мая в Павлодарской области в ночные часы ожидаются заморозки 1-3 градуса.