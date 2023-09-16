Заморозки ожидаются в Казахстане 16 сентября

16 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока РК - осадки в виде дождя и мокрого снега. По республике ожидаются на юге, северо-западе, юго-востоке - порывистый ветер, в центре – град, на западе, севере, северо-западе, в центре – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В центре, востоке, юге Кызылординской, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Акмолинской, на севере Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.