30 Мая 2022 15:45

Заморозки ожидаются в Казахстане 1 – 2 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 31 мая – 2 июня распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В последний день мая большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона с центром над Сибирью – ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. Однако уже 1 июня на западный Казахстан начнет оказывать влияние Северный антициклон, который смещаясь через территорию республики в восточном направлении, вызовет постепенное прекращение осадков и понижение температур. 1-2 июня на поверхности почвы в ночные и утренние часы на западе, северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 2 градусов», - говорится в сообщение синоптиков.